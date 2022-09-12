Банк "Открытие" и "Авито Недвижимость" предлагают специальные условия по ипотеке

Банк "Открытие" и "Авито Недвижимость" запустили совместную акцию. Пользователи платформы получат дополнительную скидку 0,6 процентных пункта от базовых ставок "Открытия" по ипотеке на новостройки и объекты на вторичном рынке.

Оформить ипотеку по сниженной ставке пользователи "Авито Недвижимости" могут при покупке квартиры до 30 ноября включительно. Предложение распространяется на "Ипотеку с господдержкой", а также классические программы банка на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, в том числе с использованием материнского капитала.

Чтобы оформить заявку пользователям "Авито Недвижимости" — крупнейшей платформы по количеству размещенных объявлений на рынке недвижимости в России* — необходимо выбрать квартиру и перейти на страницу с описанием объекта. Далее нажать на иконку банка "Открытие" и заполнить анкету. После этого заявка на ипотеку с дополнительной выгодой 0,6 процентных пункта от "Открытия" будет отправлена на рассмотрение в банк.

"Ставки по ипотечным кредитам уверенно возвращаются на прошлогодний уровень. И банк "Открытие" делает ипотеку еще более доступной российским семьям без ограничения в выборе приобретаемого жилья. Повышение доступности ипотеки и удобства ее оформления — наш приоритет. Совместная акция с "Авито Недвижимость" сделает условия по ипотеке как на первичном, так и на вторичном рынке еще привлекательнее для всех категорий клиентов. А получить ипотечный кредит в банке "Открытие" очень просто — все документы можно оформить онлайн", — говорит Нина Крючкова, вице-президент, руководитель трайба "Ипотека" банка "Открытие".

"Новое предложение от "Авито Недвижимости" и банка "Открытие" распространяется на бóльшую часть ипотечных программ, в том числе на программу с господдержкой. Вне зависимости от того, выбираете ли вы квартиру в новостройке или в старом фонде, в Москве или во Владивостоке, будет гарантирована выгода 0,6 процентных пункта от обычной ставки банка по ипотеке на более 1 млн объектов недвижимости, размещенных на нашей платформе. Новый сервис поддержит не только покупателей, но и продавцов. Агентства, частные лица и девелоперы смогут быстрее реализовывать свои объекты на "Авито Недвижимости" благодаря выгодным условиям по ипотеке, которые получают покупатели", — комментирует Ирина Бязарти, руководитель продукта "Авито Недвижимости".

Более подробно ознакомиться с линейкой льготных и классических ипотечных программ "Открытия" можно на сайте банка.

* Согласно исследованию ООО "Форейтор", проведенному в марте 2022 года, на "Авито Недвижимости" самая большая база объектов в России в категории "недвижимость".