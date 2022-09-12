Сызранский НПЗ нарастил производство битума

Отвечая на возросшую сезонную потребность, Сызранский НПЗ (дочернее предприятие НК "Роснефть") увеличил выпуск битумов на 10% — до 1600 тонн в сутки. Таким образом, с начала года предприятие отгрузило на внутренний рынок более 265 тыс. тонн этой продукции.

Выйти на такую мощность заводу позволила оптимизация технологического режима битумной установки, проведенная совместно с ведущими специалистами Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке (научно-проектный блок НК "Роснефть"). Содружество науки и производства помогает нефтяникам развивать технологический потенциал своих предприятий, внедряя прорывные технологии и повышая конкурентоспособность. Это в полной мере соответствует Стратегии "Роснефть-2030".

Сегодня в числе нескольких десятков наименований нефтепродуктов, производимых СНПЗ, — практически все востребованные битумные материалы: битумы нефтяные дорожные вязкие, битумы нефтяные кровельные, битумы строительные и сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов.

Качество дорожных битумов БНД-70/100 и БНД-100/130 по ГОСТ 33133-2014 давно сполна оценили дорожники. Уникальные свойства продукции позволяют применять их в качестве основного вида вяжущего, используемого для ремонта и прокладки автодорог, и гарантируют надежность покрытий в различных климатических зонах. Эти марки сызранских битумов отмечены серебряными знаками конкурса "100 лучших товаров России".

Масштабная программа модернизации на СНПЗ продолжается. Ее цель — увеличение глубины переработки и наращивание выпуска востребованной на отечественном рынке продукции.