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Cбер улучшил условия по ипотеке на рефинансирование и индивидуальное строительство

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер изменил условия получения ипотеки на рефинансирование, на индивидуальное строительство жилых и садовых домов, дач (ИЖС) и на строительство гаража. Эти продукты стали еще выгоднее для клиента.

Отменяется надбавка на период до регистрации ипотеки. Ранее такая надбавка использовалась в рефинансировании ипотеки и ипотеке на ИЖС, а также при строительстве гаража или приобретении машиноместа на стадии строительства, составляла 2% и 1% соответственно и действовала до подтверждения регистрации залога в пользу банка. Теперь кредит выдается сразу по сниженной ставке, вне зависимости от наличия залога объекта недвижимости.

При ипотеке на ИЖС сняты ограничения по размеру первого транша — теперь заемщик сам определяет размер первой части кредита исходя из своих потребностей в финансировании, вне зависимости от способа строительства (своими силами или с привлечением подрядчика).

Рефинансирование ипотеки другого банка стало удобнее и понятнее:

— в 2 раза увеличен срок для подтверждения регистрации залога — с 3 до 6 месяцев. В этот срок клиенту необходимо подтвердить залог недвижимости в пользу Сбера;

— увеличена сумма кредитования на личные цели — с 1 млн до 2,5 млн руб. Средства, как и раньше, предоставляются вторым траншем после подтверждения регистрации залога и должны быть получены не позднее шести месяцев с даты выдачи первой части. Клиент может использовать средства по своему усмотрению по ставке ипотечного кредита.

Эти изменения не касаются госпрограмм: рефинансирование ипотеки на условиях "Семейной ипотеки" (ипотека с господдержкой для семей с детьми), ИЖС в рамках госпрограмм ("Господдержка", "Ипотека для IT", "Дальневосточная ипотека", "Семейная ипотека").

"Наши ставки — одни из самых низких на рынке ипотеки, а теперь мы выдаем жилищные кредиты на еще более выгодных условиях. Изменения при выдаче ряда ипотечных продуктов значительно экономят средства и время клиента. Отмечу, что новые условия распространяются только на заявки, принятые с 12 сентября текущего года. Для того чтобы перейти на них по ранее принятым и одобренным заявкам, клиенту нужно сообщить о своем желании менеджеру. Потребуется пересмотр заявки", — отметил вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев.

Рассчитать условия ипотеки по разным программам и подать заявку можно онлайн на Домклик.

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