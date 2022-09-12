БК "Самара" готовится к старту Единой Лиги ВТБ

10 и 11 сентября в Нижнем Новгороде прошел предсезонный баскетбольный турнир "Кубок Хайретдинова". В этом году в турнире участвовали четыре клуба Единой Лиги ВТБ, в том числе БК "Самара", который дебютирует в этом году в Лиге.

По итогам матчей БК "Самара" стала серебряным призером Кубка Хайретдинова. Переиграв в полуфинале казанский УНИКС со счетом 78:71, самарцы в решающем матче турнира встретились с командой "Пари Нижний Новгород". Проведя шикарный матч, самарский клуб уступил Нижнему Новгороду с минимальным разрывом - 80:81.

"Атмосфера на этом турнире была отличной и благоприятной для нас. Мы проиграли финал, но такие игры помогут нам подготовиться к сезону. Прошло всего около недели с тех пор, как вся наша команда собралась, поэтому победа над УНИКСом и поражение с разницей в 1 очко от "Пари Нижнего Новгорода" - это действительно неплохой результат для нас. И у нас есть еще две недели, чтобы лучше узнать друг друга и сыграть еще больше матчей", - отметил Айзея Риз, защитник БК "Самары".

Айзея Риз по итогу Кубка получил приз лучшего разыгрывающего. В финальном матче с "Пари НН" самыми результативными в составе "Самары" стали Айзея Риз (20 очков и восемь передач), Маркос Найт (14 очков), а также Филипп Гафуров и Максим Шелекето (по 11 очков).

Добавим, что уже 3 октября на паркете СКК Дворец спорта имени В.С.Высоцкого состоится первый матч БК "Самара" в Единой Лиге ВТБ. Соперником выступит столичный ЦСКА. Предсезонный Кубок Хайретдинова убедительно продемонстрировал, что у команды Самарской области есть серьезный потенциал и убедительные шансы на победу.

"На мой взгляд, в Нижнем мы выглядели уже лучше, чем в матчах, которые сыграли неделю назад в Москве, ведь мы каждый день тренируемся и делаем нашу игру лучше. С ЦСКА и МБА вообще были наши первые матчи, и мы проводили их не полным составом. Нам есть над чем работать, и работы предстоит еще много, но этот турнир был хорошим. Мы новая команда в Единой лиге ВТБ, а "УНИКС" - команда, которая очень давно выступает на этом уровне. Победа над казанцами - это результат нашей работы и нашего желания. Это не сенсация, а просто победа, добытая старанием и желанием. В финале мы тоже сделали все что могли, но поражения - это тоже часть нашей работы. Конечно, на данный момент результат - не главное, но этот турнир дал нам очень хороший опыт и возможность сыграться. Мы показали характер и дали понять, что нам есть что сказать, и мы хотим побеждать в каждой игре. Будем разбирать ошибки и продолжим готовиться к сезону", - отметил центровой БК "Самара" Филипп Гафуров.

23 по 24 сентября в СКК Дворец спорта имени В.С.Высоцкого в Самаре состоится 17-й розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова, которым традиционно в 63 регионе открывается баскетбольный сезон. В Кубке Приматова примут участие БК "Самара" (Самара), БК "ПАРМА-ПАРИ" (Пермь), БК "Пари Нижний Новгород" (Нижний Новгород), БК "Автодор" (Саратов). В этом году в рамках турнира состоится также торжественная церемония празднования 45-летия БК "Самара".