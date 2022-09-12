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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали адвоката за взятку

ТОЛЬЯТТИ. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении члена Палаты адвокатов Самарской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Женщину подозревают в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, с 3 по 4 августа адвокат получила от жителей Тольятти 100 тыс. руб., которые должна была передать сотрудникам службы судебных приставов. Деньги предназначались за отмену взысканий, наложенных на доходы двух должников, а также за снятие временных ограничений на выезд из страны.

Подозреваемую задержали после получения второй части взятки - 60 тыс. рублей.

Расследование поручено сотрудникам следственного отдела по Автозаводскому району.

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