В Тольятти задержали адвоката за взятку

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении члена Палаты адвокатов Самарской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Женщину подозревают в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, с 3 по 4 августа адвокат получила от жителей Тольятти 100 тыс. руб., которые должна была передать сотрудникам службы судебных приставов. Деньги предназначались за отмену взысканий, наложенных на доходы двух должников, а также за снятие временных ограничений на выезд из страны.
Подозреваемую задержали после получения второй части взятки - 60 тыс. рублей.
Расследование поручено сотрудникам следственного отдела по Автозаводскому району.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...