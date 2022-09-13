Мужчина получил 9 с половиной лет за наркотики

В Ставропольском районе молодой мужчина осужден за покушение на сбыт наркотического средства, сообщает прокуратура Самарской области.

Судебным следствием установлено, что 1 ноября 2021 г. сотрудниками ДПС около с. Зеленовка был остановлен автомобиль Peugeot 308, в ходе осмотра которого у подсудимого были обнаружены восемь свертков с N-метилэфедроном,общей массой 597,05 грамма. Наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил законную силу.