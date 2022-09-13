Мужчина получил 9 с половиной лет за наркотики

В Ставропольском районе молодой мужчина осужден за покушение на сбыт наркотического средства, сообщает прокуратура Самарской области.
Судебным следствием установлено, что 1 ноября 2021 г. сотрудниками ДПС около с. Зеленовка был остановлен автомобиль Peugeot 308, в ходе осмотра которого у подсудимого были обнаружены восемь свертков с N-метилэфедроном,общей массой 597,05 грамма. Наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил законную силу.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...