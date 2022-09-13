Новикомбанк научит инвестировать в будущее

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", запускает обновлённый видеокурс по финансовой грамотности. Новые выпуски посвящены актуальным темам, в частности, стратегии и тактике инвестирования в кризис, первым шагам инвестора-новичка, а также вопросам, касающимся практически каждого — получению налогового вычета, грамотного управления семейным бюджетом и т. п.

Напомним, информационно-образовательную онлайн-программу по финансовой грамотности Новикомбанк разработал и запустил совместно с Академией Ростеха в июле 2022 года. За прошедшее время авторы курса получили большое количество вопросов от слушателей и разработали по самым частым из них дополнительные обучающие модули.

Курс финансовой грамотности от Новикомбанка изначально предназначался сотрудникам предприятий Ростеха, однако, благодаря платформе Академии Корпорации, пройти его может любой желающий. По прогнозу авторов курса, основанному на статистике его востребованности за прошедшие 2,5 месяца, в течение года планируется обучение более 10 тыс. работников ключевых предприятий ОПК, а к 2024 году аудитория программы превысит 100 тыс. человек.

"В современном мире человек не может чувствовать себя уверенно, не обладая ключевыми знаниями в области управления личными финансами, поэтому повышение собственной финансовой грамотности находится в одном ряду с самообразованием и расширением кругозора, совершенствованием когнитивных навыков. Финансово грамотный человек уверен в своем будущем, поскольку умеет распоряжаться своими средствами, принимать верные решения по расходованию своего бюджета, пользоваться доступными банковскими продуктами, — говорит эксперт Новикомбанка, автор и куратор образовательной программы Александр Дошлыгин. — Мы стараемся делать все возможное для того, чтобы нашим клиентам было легче адаптироваться к новым реалиям и научиться принимать правильные финансовые решения".

Ранее Новикомбанк запустил масштабную программу очных уроков финансовой грамотности для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые за год посетили более 15 тыс. человек в 13 регионах России.