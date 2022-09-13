К программе "Развитие" присоединились 55 предприятий

Новикомбанк расширяет круг клиентов, которым доступны льготные условия кредитования. Менее, чем за месяц к программе преимуществ "Развитие" Новикомбанка присоединились более десяти новых предприятий.

Уже 55 предприятий Госкорпорации Ростех стали участниками программы поощрения "Развитие", цель которой — предоставление банковских продуктов на льготных условиях для лучших работников.

Программа "Развитие" была запущена в марте 2022 года. По ее условиям предприятие определяет специалистов, достигших значительных результатов в работе и отмеченных наградами и премиями. Со своей стороны Новикомбанк предлагает данным сотрудникам ипотечный, образовательный или потребительский кредит на любые цели по льготной ставке.

Задача привлечения и мотивации высококвалифицированных специалистов сегодня особенно актуальна: государство поставило перед промышленностью амбициозные цели в области импортозамещения и создания конкурентной высокотехнологичной продукции. Программа "Развитие" — один из эффективных инструментов мотивации таких сотрудников. Политика Новикомбанка в области социальной направленности банковских продуктов является продолжением корпоративной социальной политики Госкорпорации Ростех и соответствует международным и национальным принципам, стандартам и критериям в сфере устойчивого развития и социальной ответственности. В числе компаний, заключивших соглашения по программе "Развитие" с Новикомбанком — АО "КРЭТ", ООО "Спектр", АО "Аэроприбор-Восход" и тд.

Кроме программы "Развитие", социально ориентированная политика Новикомбанка включает множество выгодных продуктов и специальных предложений для розничных клиентов банка. Так, зарплатным клиентам банка предоставляется социально-платежная карта работника Ростеха с бесплатным обслуживанием, которая, помимо стандартных услуг по переводу средств и снятию наличных без комиссии в любых банкоматах России, предлагает лучшие условия кредитования и максимальные ставки по депозитам. По этой карте доступны оптимальные условия страхования, интересные опции кешбэка и бонусов и многое другое.

Кроме того, для своих клиентов банк проводит уроки финансовой грамотности на территории предприятий, организует дистанционные вебинары, показывает обучающие ролики на заводских проходных. За прошедший год более 15 тыс. промышленников в 13 регионах России смогли посетить лекции по финансовой грамотности.

"Забота о финансовом благополучии наших клиентов — это не просто слова, и программа "Развитие" — яркое тому подтверждение. По сути — это инвестиции в развитие кадрового потенциала промышленных предприятий нашей страны. Социальная направленность наших продуктов — один из важнейших приоритетов розничной стратегии Новикомбанка, и мы продолжим расширять линейку выгодных предложений для наших клиентов", — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.