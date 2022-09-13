Дмитрий Богданов: "Китайские компании проявляют большой интерес к продукции производителей из Самарской области"

Самарскую область с деловым визитом посетили представители компаний из Китайской Народной Республики. Реверсную бизнес-миссию организовало региональное минэкономразвития и Центр поддержки экспорта.
Главная цель визита китайского бизнеса — укрепление экономических связей двух сторон. Представители иностранных компаний заинтересованы в продукции самарских производителей, а те, в свою очередь, намерены наладить взаимодействие с зарубежными партнерами.
Расширение и укрепление экономических связей с дружественными государствами, увеличение объемов экспортируемой продукции и привлечение в регион зарубежных инвесторов — ключевые задачи в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.
В состав китайской делегации вошли крупнейшие закупщики сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, представители компании-дистрибьютора российских продуктов в Китае в онлайн и офлайн сегменте и др.
На площадке регионального центра "Мой бизнес" состоялась пленарная сессия, в ходе которой представители профильных министерств и институтов развития презентовали китайским гостям инвестиционный потенциал Самарской области, рассказали о возможных направлениях сотрудничества. На встрече также присутствовали представители малого и среднего бизнеса, которые планируют развитие экспортной сети и рассматривают Китай в качестве перспективного направления.
"Наш регион интересен российским и зарубежным компаниями и как территория для реализации инвестиционных проектов, и как поставщик продукции местных производителей, в том числе — в сфере сельского хозяйства. В Самарской области активно развивается животноводство, мы готовы предоставить уникальные условия для работы компаний в сфере молочного или мясного производства, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Реверсные бизнес-миссии помогают нашим иностранным коллегам познакомиться с потенциалом Самарской области, наладить взаимодействие с местными предприятиями, заинтересованными в экспорте своих товаров и услуг. До конца года мы ожидаем официальные делегации из Армении, Турции, Узбекистана", — добавил министр.
Реверсная бизнес-миссия продлится до 16 сентября. За это время представители иностранной делегации проведут большое количество переговоров с местными предприятиями и посетят Тольятти.
По словам генерального директора ООО "Международная торговая компания Ань Ин" Го Чжанляна, их интересует сельскохозяйственная, пищевая продукция, продукция водного промысла. "В рамках нашего визита мы посетим птицефабрику — куриное мясо также входит в число продуктов, интересных нашей компании. Мы хотим пообщаться с местными предприятиями и, возможно, наладим сотрудничество, подпишем контракты", — отметил он.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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