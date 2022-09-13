В Сбере ускорили импорт рублевых платежных поручений

Сбер ввел новую функцию в свой интернет-банк, которая помогает ускорить импорт рублевых платежных поручений в несколько раз. Об этом сообщила пресс-служба компании. По словам представителей банка, импорт рублевых платежных поручений — самый востребованный и массовый тип операций, выполняемых клиентами в интернет-банке СберБизнес.
Данная внутренняя доработка адресована пользователям, которые регулярно импортируют большое количество платежных поручений. Решение о доработке было принято на основании обратной связи от клиентов, активно использующих эту опцию, и в связи с ростом количества операций данного типа в системе.
"Благодаря доработке система автоматически оценивает размер импортируемого файла и, в случае если он превышает пороговое значение, подключает несколько параллельных потоков импортирования файла для ускорения его загрузки", — цитируется в пресс-релизе банка.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.