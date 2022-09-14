Самарчанка потеряла 95 тыс. руб., желая сдать квартиру в аренду

В Самаре 52-летняя местная жительница разместила на Интернет-площадке бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры в аренду.
Через некоторое время с ней связался злоумышленник, представившийся потенциальным квартиросъемщиком, пожелавший внести, якобы, предоплату и прислал ей ссылку, по которой она перешла и ввела данные своей банковской карты. После чего с ее счета списались 95 тыс. рублей.
Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...