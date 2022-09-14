Самарчанка потеряла 95 тыс. руб., желая сдать квартиру в аренду

В Самаре 52-летняя местная жительница разместила на Интернет-площадке бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры в аренду.

Через некоторое время с ней связался злоумышленник, представившийся потенциальным квартиросъемщиком, пожелавший внести, якобы, предоплату и прислал ей ссылку, по которой она перешла и ввела данные своей банковской карты. После чего с ее счета списались 95 тыс. рублей.

Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.