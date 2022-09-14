ПСБ предложил самозанятым сервис онлайн-платежей без открытия расчетного счета

Банк ПСБ одним из первых на рынке предложил самозанятым возможность принимать онлайн-платежи без открытия расчетного счета — клиенту достаточно оформить дебетовую банковскую карту для физического лица.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в статусе самозанятого, могут принимать плату за свои товары и услуги с помощью смартфона через сервис "ПСБ Бизнес Пэй" по фиксированному тарифу 2,3%* без дополнительных платежей. Банк зачисляет средства по реквизитам карточного счета клиента, открытого в ПСБ, на основе договора эквайринга с самозанятым. Карту можно заказать дистанционно, ее доставит курьер, поэтому услуга подключается без визита в отделение банка.
"ПСБ разработал решение, позволяющее самозанятым принимать платежи без открытия расчетных счетов, что упрощает запуск собственного дела и дальнейшее ведение деятельности. При этом клиенты получают преимущества от работы с одним из самых удобных сервисов приема платежей, когда терминалом оплаты становится смартфон, что дает возможность экономить на подключении и обслуживании обычного POS-терминала. Сервис также может использоваться и как часть рабочего места кассира. Это обеспечивает функционал, который соответствует положениям закона о контрольно-кассовой технике, а также позволяет выполнять все требования налогового законодательства", — сказал Никита Хомутов, вице-президент — директор департамента эквайринга ПСБ.
* Для подключения сервиса необходимо открыть дебетовую карту в ПСБ, а также заключить договор с банком — подписание оферты на эквайринг с выбором сервиса "ПСБ Бизнес Пэй". Комиссия по тарифу "Просто сам" составляет 2,3% от оборота. Подробная информация на сайте https://www.psbank.ru и по телефону ПAO "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.