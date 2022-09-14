"ЭкоСтройРесурс" может получить еще 146 млн субсидий

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" может получить из бюджета Самарской области новую субсидию - на этот раз в 145,8 млн рублей. Соответствующая строка расходов на 2022 г. содержится в законопроекте об изменениях в региональный бюджет, который губернская дума должна рассмотреть на заседании 16 сентября.

Средства по линии минэнергетики и ЖКХ предназначены для возмещения "недополученных доходов, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, возникших в связи с отсрочкой ввода в действие нормативов накопления твердых коммунальных отходов в индивидуальных жилищных строениях".

Выделение этой суммы мотивируется необходимостью предотвратить ухудшение экономического положения регионального оператора.

Также в проекте бюджета есть еще одна субсидия, предназначенная регоператору по линии минфина - на 157,2 млн рублей. Ранее выделение этой суммы было одобрено постановлением правительства от 5 июля. Она также предназначена, чтобы возместить региональному оператору доходы, недополученные из-за отсрочки ввода в действие нормативов накопления ТКО в индивидуальных домах.

Напомним, по результатам деятельности за прошлый год ООО "ЭкоСтройРесурс" получило убыток в сумме 132,3 млн рублей.