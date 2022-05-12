Мусорному оператору возместят более 157 млн рублей из областного бюджета

Региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" компенсируют выпадающие доходы из резервного фонда правительства Самарской области. Проект постановления размещен на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ 30 апреля.

Бюджетные ассигнования составят 157 217 981 рублей. Сейчас проект проходит оценку регулирующего воздействия.

В документе указано, что средства из резервного фонда выделяются в качестве субсидии — чтобы возместить региональному оператору недополученные доходы, возникшие из-за отсрочки ввода в действие нормативов накопления твердых коммунальных отходов в индивидуальных жилищных строениях.

Напомним, что по результатам деятельности за прошлый год. ООО "ЭкоСтройРесурс" получил убыток в сумме 132,3 млн рублей.