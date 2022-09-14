16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктора Хенкина обязали выплатить почти 1,9 млрд руб. по долгам "Ак Банка" Акции "Тольяттихимбанка", принадлежащие Сергею Махлаю, выставлены на торги за 2,8 млрд рублей ВТБ: подписка на авто в среднем на 20% выгоднее покупки машины Банк "Открытие": паритет доллара и евро продлится еще несколько месяцев В Поволжье на 19% увеличился объем транзакций через интернет-эквайринг от Сбера

Банки Финансы

Банк "Открытие": жилье в России продолжит дорожать

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Казалось бы, на фоне резкого роста ставок по ипотеке и сокращения спроса на жилье весной из-за внешних и внутренних шоков, можно было ожидать начала периода удешевления недвижимости. Но исходя из летних новостей с рынка жилья и ипотечного кредитования говорить о тренде снижения цен на квартиры в России не приходится. Скорее, мы наблюдаем период стабилизации рынка. По мере восстановления спроса цены на недвижимость вернутся к росту, полагает Константин Енин, эксперт по недвижимости аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие".

Лето оказалось удачным для российского рынка жилья. В июне, на фоне снижения ставок по льготной ипотеке, стали проявляться признаки оживления рынка новостроек. А в июле, благодаря отсутствию новых шоков для экономики, снижению ключевой ставки до 8% и возвращению рыночных ипотечных ставок к относительно комфортным для покупателей уровням, начал восстанавливаться спрос и на вторичное жилье. В августе, по предварительным данным, восстановление рынка продолжилось.

Стимулирование спроса на новостройки с помощью расширенной программы господдержки и дополнительное субсидирование ипотечной ставки застройщиками привело к тому, что в мае средняя ставка по выданным кредитам впервые опустилась ниже 4% годовых и держится на этом уровне. В июле средняя ставка составила 3,73%. Для покупателей квартир в ипотеку снижение ставки привело к росту стоимости жилья, но позволило снизить ежемесячный платеж. По данным ЦБ, в июле средний размер выданной ипотеки на новостройку составил 5,9 млн рублей, что в полтора раза выше прошлогоднего показателя, но на 2,4% меньше июня 2022 года. При этом средний ипотечный платеж год к году вырос на 11% — до 30,6 тыс. рублей, что сопоставимо с темпами инфляции.

Отсутствие внешних стимулов на вторичном рынке способствует более сдержанной динамике. Средний ипотечный платеж в июле составил 25,3 тыс. рублей, что на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года и только на 0,2% выше показателя предыдущего месяца. Средний размер кредита на "вторичку" — 2,8 млн рублей, что выше на 7,6% год к году и на 2,5% месяц к месяцу.

Динамика ипотеки за июнь–июль позволяет говорить о начале стабилизации рынка. Ипотечные ставки зафиксировались, а цены на квартиры начали колебаться в поиске нового баланса спроса-предложения. Это говорит об оздоровлении спроса и возвращении на рынок массового покупателя.

По итогам второго квартала 2022 года, согласно данным Росстата, средняя стоимость новостройки в РФ достигла 116 тыс. рублей за квадратный метр, что на 31% выше, чем во втором квартале 2021 года. В августе участники рынка отмечают стагнацию либо снижение цен в пределах 1%-2% к июлю. Этому способствует вывод отложенных к старту весной-летом площадей. Но говорить о появлении явного тренда на снижение цен не приходится. По мере восстановления спроса они вернутся к росту. В сложившихся условиях девелоперы жертвуют частью маржи на компенсацию процентных ставок по ипотеке, а издержки на строительство жилья продолжают расти. Медианная стоимость строительства ЖК в среднем по РФ с начала года выросла на 16% и на 25% к среднегодовому значению 2021 года. Поэтому застройщики продолжат стремиться повышать цены, чтобы окупить затраты и получить прибыль.

На вторичном рынке нет дополнительных стимулирующих факторов, поэтому цены и спрос на эти квартиры напрямую зависят от доступности рыночной ипотеки. Хотя реализация отложенного спроса способствует росту цен, сохранение общей неопределенности и высокие ставки относительно первичного рынка пока сдерживают его.

В ближайшее время "Открытие Research" ожидает колебаний цен на жилье в поиске нового баланса спроса и предложения как на первичном, так и на вторичном рынке. При отсутствии новых шоков рынок продолжит восстанавливаться благодаря накопленному с марта отложенному спросу и традиционно высоким продажам в четвертом квартале. В 2023 году сохраняются предпосылки для роста цен на "первичку", но динамика доходов населения будет его сдерживать. В результате в следующем году новостройки могут подорожать в пределах 5-10%. Динамика цен на вторичном рынке окажется примерно такой же, поскольку продавцы готового жилья будут ориентироваться на первичный рынок.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2