Виктор Кудряшов проинспектировал работы по оздоровлению бывшего завода химикатов в Чапаевске

На крупнейшем объекте накопленного экологического вреда — бывшем Средневолжском заводе химикатов в Чапаевске — полным ходом идут работы по ликвидации очагов загрязнения. В этом убедился первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, посетив площадку предприятия во вторник, 13 сентября.

Проблемы на территории завода, который уже давно прекратил свою деятельность, копились много лет. На территории в 263 га расположены производственные здания, шламонакопители и шламоотстойники, где сосредоточены отходы производства химических удобрений, ядохимикатов, продукции оборонного назначения. Эти объекты являются очагами загрязнения окружающей среды токсичными соединениями, в том числе мышьяком, ртутью, солями тяжелых металлов.

Поиск решения проблемы занял не один год. На территории предприятия проводились инженерные изыскания. В ходе исследований почвы, зданий и сооружений были отобраны пробы, проведены многочисленные химические и биологические анализы. По результатам исследований были определены границы локализации источников загрязнения окружающей среды. На основе этих данных был подготовлен проект ликвидации источников химической опасности, включающий проектно-сметную документацию.

Решение сложных проблем, история которых насчитывает годы и даже десятилетия — важнейшая из задач, которые губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ставит перед правительством и профильными министерствами. В течение более чем четырех лет губернатор, областное правительство предпринимали усилия по привлечению финансовых ресурсов из федерального центра на решение проблемы СВЗХ.

Итогом этой большой работы стало включение территории предприятия в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда. В 2021 году Самарская область выиграла конкурс Минприроды РФ и получила необходимое финансирование на первый этап работ по оздоровлению территории СВХЗ в рамках национального проекта "Экология".

В конце мая текущего года здесь стартовали строительные работы. Самым крупным источником химического загрязнения на территории СВЗХ является шламоотстойник Ш-2, который находится вблизи русла реки Чапаевки и содержит отходы II–IV классов опасности.

Объем бюджетных средств, выделенных на первый этап ликвидации очага загрязнения, составил два с половиной миллиарда рублей. На эти средства организованы работы по изоляции шламоотстойника Ш-2.

Планируется возвести вокруг источника опасных отходов периметральную противофильтрационную завесу толщиной два метра и глубиной в 27 — подобие бетонного саркофага, установить противофильтрационный экран, выполнить берегоукрепление, построить дренажную систему. Это исключит возможность проникновения токсинов в почву и воды реки Чапаевки.

"Масштаб работ, которые здесь проводятся, очень большой. Это крупнейший объект накопленного экологического вреда в Самарской области. Сегодня он не влияет на экологию города Чапаевска, но существуют риски попадания отравляющих веществ в реку Чапаевка. Это недопустимо и, чтобы исключить такой риск, здесь устраивается противофильтрационная стена, которая будет опоясывать главный объект — шламоотстойник. В течение трех лет работы будут завершены. Рекультивация объекта стала возможна благодаря усилиям губернатора по привлечению дополнительных федеральных ресурсов и национальному проекту "Экология", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Объект недешевый, но здоровье и безопасность людей, конечно, стоят дороже. Нам потребовалось приложить немало усилий, чтобы включить проект в федеральную программу, но это позволило начать здесь работу, и я уверен, что мы с этой работой справимся", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Рекультивация территории бывшего СВЗХ — далеко не единственная проблема "с историей", которую успешно решает управленческая команда под руководством Дмитрия Азарова. В настоящее время идет подготовка к включению в государственный реестр территории завода "Фосфор", других объектов.

Для Виктора Кудряшова участие в решении вопроса оздоровления СВЗХ особенно значимо, поскольку с Чапаевском и Средневолжским заводом химикатов тесно связана история его семьи: "Хорошо знаю эту территорию, потому что рядом жила моя бабушка, буквально в нескольких шагах отсюда, здесь родилась моя мама, она работала в школе. Я сам здесь учился некоторое время, а на заводе работал мой дед".

Начало работ по оздоровлению территории бывшего СВЗХ с радостью встретили все жители города. "Для Чапаевска это очень важный проект, потому что так сложилось, что наш город — это родина многих химических производств. Стартовавшие в этом году работы по рекультивации помогут сделать его чище, безопаснее, комфортнее для населения", — отметил глава Чапаевска Александр Кузнецов.