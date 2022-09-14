Тольяттинский бизнесмен предстанет перед судом за махинации с налогами

В Тольятти отправили в суд уголовное дело учредителя ООО, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, мужчина разработал схему уклонения от уплаты налогов. Он вносил в налоговые декларации ложные сведения о расходах, а также создал искусственный документооборот по сделкам с контрагентами. В результате бюджет РФ с января 2015 г. по январь 2017 г. не получил 30,3 млн рублей.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...