Тольяттинский бизнесмен предстанет перед судом за махинации с налогами

В Тольятти отправили в суд уголовное дело учредителя ООО, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, мужчина разработал схему уклонения от уплаты налогов. Он вносил в налоговые декларации ложные сведения о расходах, а также создал искусственный документооборот по сделкам с контрагентами. В результате бюджет РФ с января 2015 г. по январь 2017 г. не получил 30,3 млн рублей.