16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктора Хенкина обязали выплатить почти 1,9 млрд руб. по долгам "Ак Банка" Акции "Тольяттихимбанка", принадлежащие Сергею Махлаю, выставлены на торги за 2,8 млрд рублей ВТБ: подписка на авто в среднем на 20% выгоднее покупки машины Банк "Открытие": паритет доллара и евро продлится еще несколько месяцев В Поволжье на 19% увеличился объем транзакций через интернет-эквайринг от Сбера

Банки Финансы

Банк "Открытие" зафиксировал ставку по кредиту наличными для всех на уровне 8,9%

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 10
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк "Открытие" зафиксировал ставку по потребительскому кредиту для всех категорий заемщиков, предвосхитив решение Банка России по ключевой ставке. Заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен данный вопрос, состоится 16 сентября. Клиенты могут оформить кредит в "Открытии" на любые цели по единой ставке 8,9%* годовых на весь срок кредитования. Это одно из лучших предложений на рынке.

Кредит наличными в банке "Открытие" можно оформить на сумму до 5 млн рублей на срок до 5 лет. Фиксированная ставка для всех клиентов составит 8,9% годовых. Получить деньги можно на любые цели, в том числе для рефинансирования действующих кредитов.

Оформив кредит, заемщик получит дебетовую карту Opencard с бесплатным обслуживанием и кешбэком, которым можно компенсировать часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки. Для получения кредита не обязательно приходить в отделение банка — дебетовая карта с начисленной суммой может быть доставлена в любое удобное заемщику место.

"Пока рынок ожидает очередного снижения ключевой ставки, мы уже сделали кредит наличными на любые цели еще более выгодным для заемщиков. Больше не будет никаких "от", клиенты получат ту ставку, которая заявлена банком. Кредит по ставке 8,9% — одно из самых привлекательных предложений на российском рынке, а простота и скорость оформления позволят получить деньги буквально за считанные минуты", — говорит Михаил Чамров, лидер трайба "Кредитование" банка "Открытие".

Подать заявку на кредит можно как онлайн — на сайте open.ru, в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе "Открытия". Решение банк примет за 3 минуты.

Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита доступен на сайте банка.

*с учетом страхования. Банк оценивает и принимает решение о выдаче кредита индивидуально на основе риск-профиля каждого клиента

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2