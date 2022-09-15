СберУниверситет отметил 10-летие

В 2022 году исполнилось 10 лет СберУниверситету — образовательному центру, который позволяет тысячам специалистов развивать компетенции будущего и успешно формировать карьеру.

В рамках юбилейных мероприятий СберУниверситет провел день открытых дверей для клиентов и партнеров, пригласив в свой кампус предпринимателей и управленцев ведущих российских компаний.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф открыл деловую программу, рассказал о лидерстве в современном мире, мотивации и развитии команды, а также поделился итогами работы СберУниверситета за первые десять лет его существования.

За это время образовательной платформой СберУниверситета воспользовалось свыше одного миллиона человек. Каждый год более 33 000 сотрудников Сбера учатся на программах очно и более 100 000 — онлайн. Сотрудникам доступны более 500 образовательных решений СберУниверситета, направленных на развитие цифровых, мягких и когнитивных навыков.

Исходя из запросов рынка СберУниверситет успешно развивает образовательные программы, портфель его программ ежегодно обновляется на 30−40%. Сегодня сотрудники более 2000 компаний-партнеров уже прошли или проходят обучение. Управленцам и предпринимателям доступно более 40 программ и курсов по лидерству, цифровой трансформации и менеджменту. За последние три года число обучающихся по этим программам выросло в три раза. 340 преподавателей и экспертов выступают на программах СберУниверситета. Команда выпустила более 22 собственных книг и аналитических изданий, а также получила более 20 российских и международных наград, которые подтверждают статус одного из лучших образовательных центров страны.

"Я поздравляю нашу команду с 10-летним юбилеем СберУниверситета. Наш университет появился как насущная потребность, как важный инструмент преобразования компании. Когда мы начинали наш путь в части трансформации банка в технологическую компанию, мы видели, что нам радикально не хватает знаний в этих вопросах, не хватает общей платформы для их получения.

За эти 10 лет программам СберУниверситета обучилось уже более миллиона человек — мы создали уникальные программы по масштабам и по объемам. До этого никто и никогда такие программы не делал. И мы всегда получаем высокую оценку программ университета не только от наших сотрудников, но и от партнеров. И я не представляю трансформацию таких крупных компаний, как Сбер, без таких масштабных образовательных проектов как СберУниверситет", — прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.