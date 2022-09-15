Новикомбанк запускает акцию с кешбэком

Держатели карт Новикомбанка смогут получить 15% кешбэк за оплату товаров в СберМаркете.
Новикомбанк запустил совместную акцию с ООО "Инстамарт Сервис" (СберМаркет-онлайн-сервис доставки продуктов и товаров) на оплату первой покупки в СберМаркет картой Новикомбанка. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо совершить покупку по карте Новикомбанка, по которой за последние 24 календарных месяца не совершались расходные операции на сайте или в приложении СберМаркет. Владельцы карт Новикомбанка смогут получить единоразовое вознаграждение в размере 15% от суммы операции, но не более 400 рублей. В акции могут участвовать лица не младше 18 лет.
Приз получат участники, выполнившие условия акции. В случае выполнения условий акции выплата вознаграждения осуществляется до 15 числа следующего месяца. Денежное вознаграждение выплачивается на карту клиента.
"Несмотря на то что в этом году многие банки существенно сокращали свои кешбэк-программы и меняли систему начисления бонусов, Новикомбанк сохранил все действующие правила своей программы лояльности без изменений. При этом мы постоянно проводим совместные акции с популярными компаниями, так как считаем, что подход к программам лояльности должен быть системным и включать в себя как постоянные элементы получения бонусов, так и разовые поощрения", — отметил Заместитель Председателя Правления Герман Белоус.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.