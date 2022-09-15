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Новикомбанк запускает акцию с кешбэком

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Держатели карт Новикомбанка смогут получить 15% кешбэк за оплату товаров в СберМаркете.

Новикомбанк запустил совместную акцию с ООО "Инстамарт Сервис" (СберМаркет-онлайн-сервис доставки продуктов и товаров) на оплату первой покупки в СберМаркет картой Новикомбанка. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо совершить покупку по карте Новикомбанка, по которой за последние 24 календарных месяца не совершались расходные операции на сайте или в приложении СберМаркет. Владельцы карт Новикомбанка смогут получить единоразовое вознаграждение в размере 15% от суммы операции, но не более 400 рублей. В акции могут участвовать лица не младше 18 лет.

Приз получат участники, выполнившие условия акции. В случае выполнения условий акции выплата вознаграждения осуществляется до 15 числа следующего месяца. Денежное вознаграждение выплачивается на карту клиента.

"Несмотря на то что в этом году многие банки существенно сокращали свои кешбэк-программы и меняли систему начисления бонусов, Новикомбанк сохранил все действующие правила своей программы лояльности без изменений. При этом мы постоянно проводим совместные акции с популярными компаниями, так как считаем, что подход к программам лояльности должен быть системным и включать в себя как постоянные элементы получения бонусов, так и разовые поощрения", — отметил Заместитель Председателя Правления Герман Белоус.

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