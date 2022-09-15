В Самарской области завершается ремонт дороги Отрадный - Богатое - Борское

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в 2022 году завершается ремонт межмуниципальной автомобильной дороги Отрадный - Богатое - Борское на участке км 39+000 - км 47+325.
Специалисты выполнили усиление и уширение дорожной одежды, устройство двухслойного щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия с применением современных материалов, в соответствии с новым ГОСТом, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, места пересечений и примыканий.
В настоящее время дорожники приступили к установке барьерного ограждения, сигнальных столбиков, дорожных знаков.
Мостовики завершают ремонт двух мостов в составе автомобильной дороги: через овраг на км 42+740 и овраг Ржавчик на км 44+416.
Строители укрепили монолитные конусы, обновили, заменили элементы мостового полотна, сопряжения моста с насыпью и приступили к укладке асфальтобетонного покрытия.
Отметим, в рамках дорожного нацпроекта с 2020 года в нормативное состояние будет приведено 33 км автодороги "Отрадный - Богатое" - Борское. В 2020 году капитально отремонтировали участок протяженностью 15 км, км 14+000 - км 28+000, проходящий по территории Кинель-Черкасского и Борского районов. В 2021 году отремонтировали 11 км, участок км 28+000- км 39+000.
Трасса связывает населенные пункты нескольких муниципальных районов между собой и входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области. Кроме того, по дороге проходят школьные маршруты и один из туристических маршрутов в Бузулукский бор - национальный парк, расположенный в Самарской и Оренбургской областях России.
Приведение дорог в нормативное состояние, внедрение современных технологий, подготовка кадров - такие задачи ставит глава региона Дмитрий Азаров. В текущем году в Самарской области обновят более 600 км автомобильных дорог в рамках региональных и федеральных программ, работы на большинстве объектов уже выполнены.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?