Образовательные проекты Сбера могут помочь в достижении успехов в учебе и жизни

К новому учебному году Сбер организовал ряд образовательных инициатив, в том числе лекции для студентов и проект "Начни карьеру играючи", благодаря которому молодые люди могут проверить свои знания и попасть на стажировку в один из крупнейших банков страны. Рассказываем подробнее.

Когда карьера параллельно с учебой

Суть проекта "Начни карьеру играючи" состоит в том, что участники соревнуются между собой в разных областях, посвященных направлениям стажировок: digital, финансам, бизнесу, а также в категории с общими вопросами. Результаты состязаний подводятся в конце каждого игрового дня. Ежедневно двенадцать победителей получают приглашения на интервью для отбора на стажировку Sberseasons. Также каждый участник может бесплатно пройти одну из образовательных программ Сбербанка для студентов: Data Science, информационная безопасность, банковское дело — каждый имеет шанс найти то, к чему лежит душа.

Sberseasons — это оплачиваемая стажировка для студентов очной формы обучения 2+ курсов IT, математических, инженерных, экономических, юридических и других специальностей. Стажировка проходит под руководством опытных наставников Сбербанка и позволяет молодым специалистам начать свою карьеру параллельно с учебой в вузе.

Также каждый участник проекта может узнать о передовых технологиях Сбербанка в области искусственного интеллекта, об актуальных предложениях компании для молодежи и подписаться на рассылку студенческого портала sbergraduate.ru.

Управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбербанка Андрей Очеретный рассказал о важности такого "мягкого" подхода. Ведь в начале карьеры у юношей и девушек, как правило, всегда много вопросов и страхов.

"Мы предлагаем начинающим специалистам не только увлекательные задачи и широкий выбор профессиональных траекторий, но и мягкую трудовую адаптацию благодаря внимательным наставникам и руководителям", — объяснил директор.

Определить курс

Незадолго до начала учебного года Сбер также представил образовательную онлайн-платформу Edutoria. Это маркетплейс, где можно найти образовательные курсы по различным направлениям от ИТ до творчества. На онлайн-платформе пользователи могут развивать современные навыки, повышать квалификацию и осваивать новую профессию. Edutoria предоставляет компаниям и экспертам бесплатный сервис по созданию и размещению курсов, который позволяет тиражировать и монетизировать свои знания.

Главной задачей платформы является разработка мотивирующих путей развития, которые позволяют пользователям системно двигаться к собственным образовательным целям через освоение профессиональных и мягких навыков.

Маркетплейс Edutoria предлагает выбрать сформированную из лучших программ траекторию обучения. Сейчас платформа объединяет десять тематических направлений, в которых представлены курсы от ведущих поставщиков: СберУниверситета, GeekBrains, Otus, ИКРА, Novikov School, Moscow Business School и других.

Edutoria также предоставляет сервисы вузам для реализации онлайн-программ высшего и дополнительного профессионального образования. Так, в этом году начнется обучение по магистерской программе МИСиС "Науки о данных", в МАИ будет запущена программа дополнительного профессионального образования по цифровизации.

Кроме того, маркетплейс активно развивается, внедряя успешные практики Сбера в области искусственного интеллекта и создания цифровых решений. Кстати, в начале сентября в рамках лекции на просветительском марафоне "Знание" председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил семь ключевых технологий будущего: искусственный интеллект (ИИ), высокоскоростной интернет (5G/6G), облачные вычисления, web 3.0, виртуальная и дополненная реальность (AR/VR), квантовые вычисления и биотехнологии.

Сбер как технологический лидер уделяет огромное внимание развитию этих направлений и технологий, так как они кардинально повышают эффективность всех сфер жизни, а также помогают эффективнее взаимодействовать со своей командой.

Стать лидером

Так, с лекцией о лидерстве и командообразовании перед студентами 4 курса Института экономики и управления Самарского национального университета им. Сергея Королева на старте учебного года выступил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин. Учащиеся узнали о том, как стать настоящим лидером, какие решения и поступки могут привести команду к выдающимся результатам, какие есть основные стили руководства, а также о том, как организовать вокруг себя по-настоящему эффективную команду единомышленников.

"Современное лидерство — это стратегия, которая держится в основном только на личной ответственности. Нужно знать, как правильно организовать команду и работу с другими лидерами, а главное, как проявлять лидерство к самому себе", — поделился он своим опытом с молодыми людьми.

Также управляющий банка отметил, что ключевая задача для лидера — это организация работы команды с учетом постановки для каждого тех задач, которые будут учитывать склонности человека к определенному виду деятельности. При этом лидер может иметь любую командную роль. Его главной задачей в любом случае будет подбор людей, которые смогут его дополнить и благодаря которым в команде будут выполняться различные функции.

В завершении лекции Сергей Тютин ответил на вопросы студентов и пригласил их присоединиться к команде Сбера — стать сотрудниками, амбассадорами бренда, пройти стажировку или записаться на обучение в банковскую школу Сбера, обучение в которой стартует уже этой осенью на базе Самарского университета.