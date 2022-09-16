Студенты проявили интерес к образовательным кредитам

Пока вузы подводят итоги приемной кампании-2022, банки делятся информацией по выданным образовательным кредитам на обучение с господдержкой. Данный кредит — довольно интересный инструмент, ведь помимо льготной ставки, он дает возможность не погашать основной долг во время учебы.
Образовательный кредит с господдержкой дает возможность перенести большую часть платежей на период после окончания вуза, когда заемщик находит работу и начинает получать стабильный доход. Льготный период распространяется на весь срок обучения и 9 месяцев после него. Срок кредитования — 15 лет, при желании кредит можно погасить досрочно. В это время студент погашает только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объеме — с третьего года обучения.
Такой заем можно взять на оплату любого периода учебы (семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) в любом вузе страны, имеющем лицензию и аккредитацию. Кредит можно оформить с 14 лет, для несовершеннолетних студентов нужно письменное согласие родителя. Если обстоятельства изменятся — например, студент решит поменять специальность, университет либо возьмет академический отпуск, субсидия и льготы сохранятся.
Рост популярности образовательных кредитов отмечают и банкиры. Так, по данным Поволжского банка Сбербанка, с начала 2022 года было выдано образовательных кредитов с государственной поддержкой в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общий портфель таких кредитов в региональном банке на начало сентября 2022 года превысил 550 млн рублей. При этом, как отмечается в сообщении пресс-службы Сбера, в 88% случаев образовательные кредиты оформляют молодые люди в возрасте до 25 лет, а средний размер образовательного кредита в этом году в Сбербанке в Поволжье составил 175 983 рубля.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.