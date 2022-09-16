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Студенты проявили интерес к образовательным кредитам

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пока вузы подводят итоги приемной кампании-2022, банки делятся информацией по выданным образовательным кредитам на обучение с господдержкой. Данный кредит — довольно интересный инструмент, ведь помимо льготной ставки, он дает возможность не погашать основной долг во время учебы.

Фото: freepik.com

Образовательный кредит с господдержкой дает возможность перенести большую часть платежей на период после окончания вуза, когда заемщик находит работу и начинает получать стабильный доход. Льготный период распространяется на весь срок обучения и 9 месяцев после него. Срок кредитования — 15 лет, при желании кредит можно погасить досрочно. В это время студент погашает только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объеме — с третьего года обучения.

Такой заем можно взять на оплату любого периода учебы (семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) в любом вузе страны, имеющем лицензию и аккредитацию. Кредит можно оформить с 14 лет, для несовершеннолетних студентов нужно письменное согласие родителя. Если обстоятельства изменятся — например, студент решит поменять специальность, университет либо возьмет академический отпуск, субсидия и льготы сохранятся.

Рост популярности образовательных кредитов отмечают и банкиры. Так, по данным Поволжского банка Сбербанка, с начала 2022 года было выдано образовательных кредитов с государственной поддержкой в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общий портфель таких кредитов в региональном банке на начало сентября 2022 года превысил 550 млн рублей. При этом, как отмечается в сообщении пресс-службы Сбера, в 88% случаев образовательные кредиты оформляют молодые люди в возрасте до 25 лет, а средний размер образовательного кредита в этом году в Сбербанке в Поволжье составил 175 983 рубля.

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