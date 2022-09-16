В Самаре на время ремонта ул. Ново-Садовой изменится схема дорожного движения

В ночь на 17 сентября в Самаре на ул. Ново-Садовой начнутся дорожные работы. Работы по замене верхнего слоя дорожного покрытия планируется произвести на участках от ул. Полевой до дома № 162 В и от дома № 184 по ул. Ново-Садовой до проспекта Кирова.

Основные ремонтные работы будут осуществляться в круглосуточном режиме и в текущем году должны завершится до ноября.

На время ремонта транспортное движение будет ограничено по полосам. С наступлением благоприятных погодных условий в 2023 г., вдоль указанных участков отремонтирует тротуары и велосипедные дорожки. сообщает региональный минтранс.