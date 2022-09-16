ВТБ и маркетплейс "Феникс" запустили сервис по предоставлению банковских гарантий

На площадке для участников закупок "Феникс" появилась возможность оформить гарантии ВТБ. Предприниматели могут полностью онлайн в течение одного дня получить гарантию банка для государственных и коммерческих закупок.
На портале "Феникс" поставщикам доступны для оформления гарантии ВТБ для госзакупок (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) с лимитом до 50 млн руб. и коммерческие гарантии до 10 млн руб. Получить их можно с минимальным пакетом документов без обеспечения и поручительства. На рассмотрение заявки уйдет не больше двух часов, а гарантию банк выдаст в тот же день.
"Возможности участия в госзакупках для среднего и малого бизнеса постоянно расширяются, чем активно пользуются наши клиенты. Для поддержки и снижения рисков предпринимателей в текущей ситуации мы не только сохраняем ставки по банковским гарантиям на конкурентном уровне, но и улучшаем другие условия их предоставления, развиваем и совершенствуем каналы продаж в партнерстве с крупнейшими профильными площадками. Только через сервис "Феникс" нам поступило уже около тысячи заявок на банковские экспресс-гарантии на общую сумму более 17,5 млрд рублей", − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.
"Сервис на платформе реализован по принципу автоматизированного конвейера и максимально прост и удобен в использовании. Это позволяет поставщикам без лишних усилий оформлять необходимые продукты, а банку наращивать количество и объем предоставляемых гарантий для МСП", − отметил Алексей Шмаков, директор по развитию ООО "Феникс".
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.