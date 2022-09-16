ВТБ и маркетплейс "Феникс" запустили сервис по предоставлению банковских гарантий

На площадке для участников закупок "Феникс" появилась возможность оформить гарантии ВТБ. Предприниматели могут полностью онлайн в течение одного дня получить гарантию банка для государственных и коммерческих закупок.

На портале "Феникс" поставщикам доступны для оформления гарантии ВТБ для госзакупок (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) с лимитом до 50 млн руб. и коммерческие гарантии до 10 млн руб. Получить их можно с минимальным пакетом документов без обеспечения и поручительства. На рассмотрение заявки уйдет не больше двух часов, а гарантию банк выдаст в тот же день.

"Возможности участия в госзакупках для среднего и малого бизнеса постоянно расширяются, чем активно пользуются наши клиенты. Для поддержки и снижения рисков предпринимателей в текущей ситуации мы не только сохраняем ставки по банковским гарантиям на конкурентном уровне, но и улучшаем другие условия их предоставления, развиваем и совершенствуем каналы продаж в партнерстве с крупнейшими профильными площадками. Только через сервис "Феникс" нам поступило уже около тысячи заявок на банковские экспресс-гарантии на общую сумму более 17,5 млрд рублей", − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

"Сервис на платформе реализован по принципу автоматизированного конвейера и максимально прост и удобен в использовании. Это позволяет поставщикам без лишних усилий оформлять необходимые продукты, а банку наращивать количество и объем предоставляемых гарантий для МСП", − отметил Алексей Шмаков, директор по развитию ООО "Феникс".