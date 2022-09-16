Сбер выступил генеральным партнером Российской недели государственно-частного партнерства

Сбер в статусе генерального партнера принял участие в крупнейшем мероприятии, посвященном привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры, — Российской неделе государственно-частного партнерства.
Эксперты Сбера приняли участие в ключевых мероприятиях форума, в том числе направленных на выработку новых законодательных инициатив, единой системы государственной поддержки, разработку новых форматов взаимодействия участников рынка государственно-частного партнерства. Участники обсудили внедрение в регионах нового инвестиционного стандарта, цель которого — создание условий для привлечения большего числа инвесторов. Были представлены комплексные отраслевые решения Сбера, в том числе для туризма и ЖКХ, направленные на создание качественной и современной инфраструктуры.
Все участники дискуссий отметили, что принимаемые меры по поддержке инфраструктурных проектов стимулируют инвесторов к активной работе на рынке ГЧП-проектов, для сохранения этого тренда необходима систематизация и стандартизация государственных программ поддержки.
Экспертное сообщество также отметило, что в текущем состоянии законодательной базы нежелательны радикальные поправки, но будет иметь позитивный эффект точечная настройка.
"Задача привлечь инвестиции в инфраструктуру сейчас актуальна как никогда, и государственно-частное партнерство как инструмент для решения приобрело новое значение и масштаб. С одной стороны, механизм позволит привлечь на рынок долгосрочное финансирование, с другой — снять недоверие бизнеса и обеспечить качественное исполнение государственных задач", — прокомментировал вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.
По мнению управляющего директора, руководителя Центра ГЧП Анны Багинской, за последние несколько лет рынок увидел неожиданно большое количество новых госпрограмм и форм господдержки, нацеленных на развитие механизма реализации государственных задач. Объем работы очень большой, а это значит, что нужно искать новые подходы, при которых залогом успеха станет не конкуренция, а коллаборация всех участников процесса для обеспечения качества и требуемого объема инвестиций.
В Российской неделе государственно-частного партнерства приняло участие более 70 субъектов РФ, представители федеральных и региональных органов власти, бизнес, финансирующие организации, деловые объединения и профильные эксперты. Организатор мероприятия — Национальный центр ГЧП, ведущий институт развития в сфере государственно-частного партнерства в России.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.