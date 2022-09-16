В Альфа-Банке запустили программу лояльности для предпринимателей, по которой можно получать настоящие деньги, а не только баллы.
Теперь клиенты малого бизнеса могут заработать бонусы за то, что клиенты и так делают каждый день — оплачивают покупки, перечисляют налоги, пополняют счет, пользуются банковской картой, подключают новые сервисы.
Тратить бонусы можно на свое усмотрение: просто снять деньги, оплатить пакет услуг для бизнеса, обменять на технику, поездки на такси, мобильный интернет и на другие цели.
"Мы всегда поддерживаем клиентов и постоянно улучшаем условия. Новая программа лояльности помогает предпринимателям получать бонусы без дополнительных усилий — они могут получить настоящие деньги или тратить бонусы на реально нужные вещи", — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.
Чтобы стать участником, достаточно открыть счет для бизнеса на сайте.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.