В Альфа-Банке запустили программу лояльности для предпринимателей, по которой можно получать настоящие деньги, а не только баллы.

Теперь клиенты малого бизнеса могут заработать бонусы за то, что клиенты и так делают каждый день — оплачивают покупки, перечисляют налоги, пополняют счет, пользуются банковской картой, подключают новые сервисы.

Тратить бонусы можно на свое усмотрение: просто снять деньги, оплатить пакет услуг для бизнеса, обменять на технику, поездки на такси, мобильный интернет и на другие цели.

"Мы всегда поддерживаем клиентов и постоянно улучшаем условия. Новая программа лояльности помогает предпринимателям получать бонусы без дополнительных усилий — они могут получить настоящие деньги или тратить бонусы на реально нужные вещи", — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Чтобы стать участником, достаточно открыть счет для бизнеса на сайте.