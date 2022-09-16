АКРА подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне А+(RU)

Кредитный рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех", подтвержден на уровне А (+) со стабильным прогнозом. Таким образом, банк демонстрирует высокую эффективность работы даже в самых сложных экономических условиях.

Эксперты рейтингового агентства АКРА оценили финансовые результаты Новикомбанка и подтвердили оценку на уровне А (+). "Кредитный рейтинг Новикомбанка обусловлен устойчивым бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, адекватной позицией по фондированию и ликвидности при консервативной оценке риск-профиля", — говорится в отчете АКРА.

По мнению АКРА, бизнес-профиль Новикомбанка отражает его достаточно высокие позиции в банковской системе России. При этом банк выполняет все нормативы ЦБ по капиталу с большим запасом и демонстрирует способность к самостоятельной капитализации за счет прибыли, которую стабильно зарабатывает с 2017 года. С 2020 года Новикомбанк выплачивает дивиденды акционеру — Госкорпорации Ростех. Проведенный АКРА стресс-тест говорит о способности Новикомбанка выдержать рост стоимости кредитного риска более чем на 500 б. п. без нарушения минимальных значений нормативов.

Отдельно аналитики АКРА отметили низкий уровень соотношения операционных доходов и расходов (cost to income), что подтверждает эффективность основной операционной деятельности Новикомбанка. Качество управления рисками АКРА оценило как "удовлетворительное", при этом уровень проблемной задолженности не изменился по сравнению с прошлым годом и остается на сравнительно низком уровне. Все эти кредиты полностью покрыты резервами. "В рамках основной для банка на данный момент модели развития сформирован кредитный портфель, характеризующийся хорошим качеством", — подчеркивают в АКРА. Аналитики агентства также высоко оценили показатели ликвидности банка — как краткосрочной, так и долгосрочной.

"Даже в условиях беспрецедентной турбулентности и санкционного давления, Новикомбанк успешно выполняет ключевые задачи своей стратегии — предоставляет финансирование промышленным предприятиям, наращивает объем капитала за счет собственной прибыли и сохраняет баланс между уровнем рентабельности и консервативным риск-профилем. При этом показатель соотношения операционных доходов и расходов Новикомбанка является одним из лучших на банковском рынке. Таким образом, высокая оценка АКРА подтверждает, что стратегия развития банка как опорного банка Государственной Корпорации "Ростех" является эффективной не только в стабильные годы, но и в условиях экономической непредсказуемости", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш Елена Георгиева.