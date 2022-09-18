Тольяттинка напала с ножом на сожителя

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В Тольятти по подозрению в нападении на сожителя задержали 32-летнюю женщину, судимую за нанесение тяжких травм, кражу и грабеж. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.