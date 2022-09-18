Тольяттинка напала с ножом на сожителя

В Тольятти по подозрению в нападении на сожителя задержали 32-летнюю женщину, судимую за нанесение тяжких травм, кражу и грабеж. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Инцидент произошел в сентябре в квартире на Московском проспекте. Потерпевшего — 47-летнего мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами.
По версии следствия, тольяттинка выпивала с сожителем. Потом они поссорились, и женщина ударила возлюбленного ножом.
Когда подозреваемую задержали, она не отрицала вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать