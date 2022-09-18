Сызранец похитил два стола из дома на соседней улице

В Сызрани возбудили уголовное дело из-за кражи с проникновением в жилище. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

43-летняя владелица дома на ул. Ушакова живет в другом городе и появляется в Сызрани редко. Однажды соседи заметили разбитое окно и разбросанные рядом с домом вещи и позвонили потерпевшей. Как выяснилось, злоумышленник украл бытовую технику, два стола и кухонную утварь. Ущерб составил 40 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали безработного неоднократно судимого 44-летнего местного жителя, который живет на соседней улице.

Мужчина признал вину и рассказал, что столы отнес к себе домой, а остальное продал случайным людям.