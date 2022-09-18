Сызранец похитил два стола из дома на соседней улице

В Сызрани возбудили уголовное дело из-за кражи с проникновением в жилище. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
43-летняя владелица дома на ул. Ушакова живет в другом городе и появляется в Сызрани редко. Однажды соседи заметили разбитое окно и разбросанные рядом с домом вещи и позвонили потерпевшей. Как выяснилось, злоумышленник украл бытовую технику, два стола и кухонную утварь. Ущерб составил 40 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали безработного неоднократно судимого 44-летнего местного жителя, который живет на соседней улице.
Мужчина признал вину и рассказал, что столы отнес к себе домой, а остальное продал случайным людям.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать