В Самарской области группу силовиков заподозрили в воровстве кормушек для коров

В СУ СКР по Самарской области разбираются с предполагаемым хищением металлолома. По данным источников, это произошло в Богатовском районе в с. Федоровка на ферме бывшего подсобного хозяйства РКЦ "Прогресс".
"Здесь с предприятия воровали лом. И задержали по подозрению в этом нескольких правоохранителей во главе с начальником отдела", - сообщил один источник.
Материалы на проверку передали в Следственный комитет. По словам другого источника, украдены были кормушки для коров.
"В соответствии с положениями статьи 161 УПК РФ ("Недопустимость разглашения данных предварительного расследования") данная информация разглашению не подлежит", - ответили в СУ СКР по Самарской области на запрос Волга Ньюс.
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать