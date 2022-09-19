В Самарской области группу силовиков заподозрили в воровстве кормушек для коров

В СУ СКР по Самарской области разбираются с предполагаемым хищением металлолома. По данным источников, это произошло в Богатовском районе в с. Федоровка на ферме бывшего подсобного хозяйства РКЦ "Прогресс".

"Здесь с предприятия воровали лом. И задержали по подозрению в этом нескольких правоохранителей во главе с начальником отдела", - сообщил один источник.

Материалы на проверку передали в Следственный комитет. По словам другого источника, украдены были кормушки для коров.

"В соответствии с положениями статьи 161 УПК РФ ("Недопустимость разглашения данных предварительного расследования") данная информация разглашению не подлежит", - ответили в СУ СКР по Самарской области на запрос Волга Ньюс.