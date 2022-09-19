БК "Самара" провел два матча в Казани

16 и 17 сентября "Самара" провела два контрольных матча в Казани против УНИКСа, одного из будущих соперников по Единой Лиге ВТБ.

В первом сильнее были казанцы - 56:67. Самым результативным в составе самарцев стал Юрий Умрихин, набравший 14 очков.

Во втором основное время встречи завершилось вничью - 62:62, и по договоренности команд овертайм решено было не играть. Самыми результативными в составе самарцев стали Кейси Риверс, набравий 15 очков, и Айзея Риз, у которого 11 очков и семь передач.

Следующей проверкой для нашей команды станет домашний Кубок Приматова, который состоится 23-24 сентября.