Полицейские задержали тольяттинца, устроившего дома наркопритон

Тольяттинские полицейские задержали 43-летнего организатора наркопритона. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохраниетелей, в августе и сентябре мужчина неоднократно разрешал знакомым употреблять наркотики у него дома. Это подтвердили и сами гости подозреваемого. В квартире нашли шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, использовавшиеся употребления наркотиков.

Хозяин жилища, которого ранее судили за наркотики, пояснил, что позволял пользоваться помещением в обмен на алкоголь и сигареты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ ("Организация либо содержание притонов").