Полицейские задержали тольяттинца, устроившего дома наркопритон

Тольяттинские полицейские задержали 43-летнего организатора наркопритона. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохраниетелей, в августе и сентябре мужчина неоднократно разрешал знакомым употреблять наркотики у него дома. Это подтвердили и сами гости подозреваемого. В квартире нашли шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, использовавшиеся употребления наркотиков.
Хозяин жилища, которого ранее судили за наркотики, пояснил, что позволял пользоваться помещением в обмен на алкоголь и сигареты.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ ("Организация либо содержание притонов").
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать