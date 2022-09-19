Сбер рекомендует клиентам установить российские сертификаты удостоверяющего центра

В связи с предстоящим переходом сайтов Сбера на сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры рекомендуем всем клиентам установить сертификаты НУЦ на личные устройства для обеспечения бесперебойного и безопасного доступа к онлайн-ресурсам Сбера.
Информация о способах установки, а также ответы на часто задаваемые вопросы о сертификатах НУЦ доступны по ссылке: sberbank.ru/ru/certificates.
Обращаем внимание, что мобильные приложения СберБанк Онлайн и СберБизнес на платформах iOS и Android уже имеют встроенные сертификаты Национального удостоверяющего центра, пользоваться ими абсолютно безопасно.
Пользователям Android рекомендуется обновить приложения СберБанк Онлайн и СберБизнес до последних версий.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.