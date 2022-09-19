Электромонтер получил тяжкие травмы на скважине в Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжких травм"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, на территории скважины около с. Марьевка в Богатовском районе бульдозер буксировал слесарные контейнеры. В этот момент электромонтер по обслуживанию буровых заметил зацепку силового кабеля и прошел между контейнерами, чтобы предотвратить разрыв кабеля. Один из контейнеров сместился, и мужчину зажало между ними. Монтер получил многочисленные переломы.