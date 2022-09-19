Клиенты ВТБ нарастили объем переводов в дружественные страны до 5 млрд рублей

За три месяца с момента запуска трансграничных переводов в национальных валютах дружественных стран клиенты ВТБ совершили более 13 тысяч транзакций на сумму 5,3 млрд рублей. Это в десятки раз больше объема переводов по этим направлениям за аналогичный период прошлого года. Наибольшую долю занимают переводы в Белоруссию.
"Несмотря на введенные в этом году ограничения, ВТБ продолжает расширять географию денежных переводов за рубеж как альтернативу системе SWIFT. На первом этапе мы запустили переводы в национальных валютах для стран ближнего зарубежья и на постоянной основе расширяем географию нового сервиса. Использование "мягких" валют максимально востребовано у физлиц: помимо возможности совершить перевод своим близким и знакомым в другие страны это еще и отличный стимул для расширения бизнес-связей с дружественными странами. Сейчас ежедневный объем операций наших клиентов в национальных валютах превышает 200 млн рублей, до конца года мы ожидаем его пятикратный рост от текущего уровня", — отметил руководитель департамента по работе с массовым сегментом — старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.
В середине июня ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья — Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан и продолжает расширять географию сервиса за счет новых регионов. Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в национальной валюте, купив ее в приложении банка. Далее в разделе "Платежи" выбрать операцию "По реквизитам в валюте" и счет списания, ввести сумму и код банка, указать ФИО, адрес и счет получателя и осуществить перевод. Клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства через ВТБ Онлайн или в офисе банка.
Уже в третьем квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в Абхазии, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Для этого пользователю ВТБ Онлайн будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа, не тратя время на заполнение полных реквизитов счета.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.