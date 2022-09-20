Дмитрий Азаров поручил чиновникам лично проконтролировать продление автобусного маршрута до Смышляевки с 20 сентября

В понедельник, 19 сентября, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили тему транспортной доступности микрорайона Крутые Ключи и Баварской деревни поселка Смышляевка.
Со вторника, 20 сентября, движение автобусного маршрута №67 будет осуществляться по временной схеме - такую задачу главе регионального минтранса и руководителям Красноглинского и Волжского районов поставил губернатор Дмитрий Азаров.
Напомним, 31 августа во время рабочей поездки губернатора в Крутые Ключи и Смышляевку жители Волжского района обратились к Дмитрию Азарову с просьбой решить ситуацию с транспортной доступностью территории. В частности, они предложили продлить 67-й маршрут до поселка Петра Дубрава.
Глава региона поручил министру транспорта Ивану Пивкину вместе с общественниками обсудить ситуацию и выработать решение, устраивающее людей. В ответ на вопрос губернатора о том, к какому сроку реально выполнить задачу, глава регионального минтранса назвал дату 20 сентября.
Сегодня на совещании Дмитрий Азаров поручил министру доложить об исполнении задачи. Иван Пивкин отметил, что обсуждения, прежде всего в соцсетях, были бурные. Против продления маршрута выступил ряд жителей "Новой Самары" и Мехзавода.
"В итоге на совместном заседании с главами районов и общественниками было предложено 67-й оставить в тех же параметрах, при этом открыв новый маршрут - 367-й. Это будет межмуниципальный маршрут, но по регулируемым тарифам. Сейчас готовим нормативные документы, включаем его в реестр", - пояснил Иван Пивкин.
Он добавил, что на процедуры (в частности, по вопросам утверждения тарифов) потребуется месяц.
"Единственное решение, которое возможно сейчас в рамках существующего законодательства, - автобус №67 сможет доезжать до школы в Волжском районе и возвращаться на маршрут", - сообщил министр о варианте временной схемы движения.
"Коллеги, вы сами определили дату - 20 сентября. И теперь докладываете, что вам нужен еще месяц. Никуда это не годится. Мы людям пообещали, поэтому с завтрашнего дня обеспечьте исполнение задачи, - поставил задачу Дмитрий Азаров министру и главам территорий. - Пусть это будет временная схема до того, как пройдете все процедуры, пусть тот вариант, о котором сказали вы, Иван Иванович. Но тогда у нас количество транспорта должно быть увеличено".
Губернатор поручил главам муниципалитетов и представителям министерства лично проконтролировать исполнение задачи.
"Сегодня последние усилия предпримите, а завтра проконтролируйте исполнение. Иван Иванович, ваши сотрудники, главы Красноглинского и Волжского районов завтра начинают свой рабочий день в 7 утра на остановках общественного транспорта вверенных территорий", - поручил Дмитрий Азаров.
Губернатор также поставил задачу, чтобы перевозчик ускорил оформление тарифных документов.
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