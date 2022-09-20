16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество между Самарской областью и Ингушетией В регионе при федеральной поддержке продолжается ликвидация свалок Дмитрий Азаров: "Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона" Дмитрий Азаров поручил чиновникам лично проконтролировать продление автобусного маршрута до Смышляевки с 20 сентября Дмитрий Азаров: "Мы набрали хорошие темпы по строительству и ремонту дорог"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил чиновникам лично проконтролировать продление автобусного маршрута до Смышляевки с 20 сентября

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 125
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 19 сентября, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили тему транспортной доступности микрорайона Крутые Ключи и Баварской деревни поселка Смышляевка.

Со вторника, 20 сентября, движение автобусного маршрута №67 будет осуществляться по временной схеме - такую задачу главе регионального минтранса и руководителям Красноглинского и Волжского районов поставил губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, 31 августа во время рабочей поездки губернатора в Крутые Ключи и Смышляевку жители Волжского района обратились к Дмитрию Азарову с просьбой решить ситуацию с транспортной доступностью территории. В частности, они предложили продлить 67-й маршрут до поселка Петра Дубрава.

Глава региона поручил министру транспорта Ивану Пивкину вместе с общественниками обсудить ситуацию и выработать решение, устраивающее людей. В ответ на вопрос губернатора о том, к какому сроку реально выполнить задачу, глава регионального минтранса назвал дату 20 сентября.

Сегодня на совещании Дмитрий Азаров поручил министру доложить об исполнении задачи. Иван Пивкин отметил, что обсуждения, прежде всего в соцсетях, были бурные. Против продления маршрута выступил ряд жителей "Новой Самары" и Мехзавода.

"В итоге на совместном заседании с главами районов и общественниками было предложено 67-й оставить в тех же параметрах, при этом открыв новый маршрут - 367-й. Это будет межмуниципальный маршрут, но по регулируемым тарифам. Сейчас готовим нормативные документы, включаем его в реестр", - пояснил Иван Пивкин.

Он добавил, что на процедуры (в частности, по вопросам утверждения тарифов) потребуется месяц.
"Единственное решение, которое возможно сейчас в рамках существующего законодательства, - автобус №67 сможет доезжать до школы в Волжском районе и возвращаться на маршрут", - сообщил министр о варианте временной схемы движения.

"Коллеги, вы сами определили дату - 20 сентября. И теперь докладываете, что вам нужен еще месяц. Никуда это не годится. Мы людям пообещали, поэтому с завтрашнего дня обеспечьте исполнение задачи, - поставил задачу Дмитрий Азаров министру и главам территорий. - Пусть это будет временная схема до того, как пройдете все процедуры, пусть тот вариант, о котором сказали вы, Иван Иванович. Но тогда у нас количество транспорта должно быть увеличено".

Губернатор поручил главам муниципалитетов и представителям министерства лично проконтролировать исполнение задачи.

"Сегодня последние усилия предпримите, а завтра проконтролируйте исполнение. Иван Иванович, ваши сотрудники, главы Красноглинского и Волжского районов завтра начинают свой рабочий день в 7 утра на остановках общественного транспорта вверенных территорий", - поручил Дмитрий Азаров.
Губернатор также поставил задачу, чтобы перевозчик ускорил оформление тарифных документов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2