Арестованы подозреваемые в оптовых поставках наркотиков в Самарскую область

Двоих граждан РФ, подозреваемых в поставке в Самарскую область крупных и особо крупных партий мефедрона и метадона, арестовали. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
По данным ведомства, подозреваемые являются активными членами межрегиональной преступной группы наркопоставщиков. Сведения об ОПГ сотрудники ФСБ получили в августе 2022 года.
25 августа подозреваемых задержали с поличным. У них изъяли более 988 г мефедрона и свыше 148 г метадона, а также ранее заложенный в окрестностях Тольятти мефедрон массой 810 грамм.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать