Арестованы подозреваемые в оптовых поставках наркотиков в Самарскую область

Двоих граждан РФ, подозреваемых в поставке в Самарскую область крупных и особо крупных партий мефедрона и метадона, арестовали. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, подозреваемые являются активными членами межрегиональной преступной группы наркопоставщиков. Сведения об ОПГ сотрудники ФСБ получили в августе 2022 года.

25 августа подозреваемых задержали с поличным. У них изъяли более 988 г мефедрона и свыше 148 г метадона, а также ранее заложенный в окрестностях Тольятти мефедрон массой 810 грамм.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.