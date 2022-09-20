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Банк "Открытие" предлагает кешбэк 5% за оплату ЖКХ

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" запустил акцию "Кешбэк за оплату ЖКХ". Новые клиенты, оформившие до 31 октября 2022 года дебетовую или зарплатную Opencard, будут получать повышенный кешбэк 5% за оплату услуг ЖКХ.

Оплачивая покупки до 30 ноября 2022 года картой Opencard, клиенты смогут получать:

  • повышенный кешбэк 5% за оплату услуг ЖКХ*;
  • кешбэк 1,5% за все покупки с 1 октября, до конца сентября — 1%;
  • кешбэк 2% за все покупки при поддержании статуса "Плюс" с 1 октября, до конца сентября — 1,5%.

После окончания акции "Кешбэк за оплату ЖКХ" держатели карт продолжат получать кешбэк до 2% в рамках программы лояльности МАКС.

Максимальные ежемесячные лимиты по начислению бонусов:

  • для клиентов без статуса — до 500 бонусных рублей за оплату ЖКХ и до 3000 бонусных рублей за все покупки;
  • для клиентов со статусом "Плюс" — до 750 бонусных рублей за оплату ЖКХ и до 5000 бонусных рублей за все покупки.

В рамках акции бесплатными будут выпуск и обслуживание карты Opencard. Заказать карту можно дистанционно через сайт open.ru, интернет-банк или мобильное приложение "Открытия", с бесплатной доставкой, а также в любом офисе банка. Подробные условия акции можно найти на сайте банка.

* за оплату на сумму не менее 100 рублей; для клиентов, ранее не оформлявших Opencard.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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