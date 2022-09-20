Банк "Открытие" предлагает кешбэк 5% за оплату ЖКХ

Банк "Открытие" запустил акцию "Кешбэк за оплату ЖКХ". Новые клиенты, оформившие до 31 октября 2022 года дебетовую или зарплатную Opencard, будут получать повышенный кешбэк 5% за оплату услуг ЖКХ.
Оплачивая покупки до 30 ноября 2022 года картой Opencard, клиенты смогут получать:
- повышенный кешбэк 5% за оплату услуг ЖКХ*;
- кешбэк 1,5% за все покупки с 1 октября, до конца сентября — 1%;
- кешбэк 2% за все покупки при поддержании статуса "Плюс" с 1 октября, до конца сентября — 1,5%.
После окончания акции "Кешбэк за оплату ЖКХ" держатели карт продолжат получать кешбэк до 2% в рамках программы лояльности МАКС.
Максимальные ежемесячные лимиты по начислению бонусов:
- для клиентов без статуса — до 500 бонусных рублей за оплату ЖКХ и до 3000 бонусных рублей за все покупки;
- для клиентов со статусом "Плюс" — до 750 бонусных рублей за оплату ЖКХ и до 5000 бонусных рублей за все покупки.
В рамках акции бесплатными будут выпуск и обслуживание карты Opencard. Заказать карту можно дистанционно через сайт open.ru, интернет-банк или мобильное приложение "Открытия", с бесплатной доставкой, а также в любом офисе банка. Подробные условия акции можно найти на сайте банка.
* за оплату на сумму не менее 100 рублей; для клиентов, ранее не оформлявших Opencard.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").