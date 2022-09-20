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ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке до 10%

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ пересмотрел условия выдачи жилищных кредитов в рамках собственных программ. С 20 сентября минимальный размер первого взноса при приобретении недвижимости на вторичном рынке установлен на уровне 10%.

Минимальный первый взнос в размере 10% доступен при покупке квартир и апартаментов. Получить средства можно на срок до 30 лет в сумме до 60 млн рублей. Клиенты, ранее получившие одобрение банка, смогут переоформить заявку на новых условиях. Получить кредит со сниженным первым взносом заемщики смогут до 31 декабря.

"На фоне поэтапного снижения ключевой ставки мы существенно улучшили условия собственных ипотечных программ, вернув на комфортный для клиентов уровень тарифы по кредитам на вторичном рынке. Вероятно, раунд смягчения денежно-кредитной политики регулятора завершается, поэтому на первый план выходят неценовые параметры, которые также очень важны для заемщиков. ВТБ ранее снизил до 15% первый взнос по ипотеке на первичное жилье, а сегодня уменьшает до 10% "порог входа" при покупке "вторички". При этом мы внимательно следим за уровнем кредитной нагрузки заемщиков и не собираемся применять практику выдачи кредитов с первым взносом ниже 10%", — прокомментировал вице-президент, заместитель руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Оформить жилищный кредит на покупку квартиры или апартаментов с первым взносом от 10% в ВТБ можно по ставке от 10,2% с учетом дисконта 0,3 п. п. для клиентов, которые оформили онлайн-заявку, получают зарплату на карту ВТБ или используют цифровые сервисы на сделке. Для взноса от 20% ставка составит от 9,9%, а также доступно кредитование таунхаусов. Финансирование на приобретение готовых домов доступно по ставке от 10,3% со взносом от 20%.

Условия по ипотеке с господдержкой сохранены без изменений. Минимальный первый по-прежнему составляет 15% от стоимости недвижимости. По основной программе средства можно получить под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках "семейной ипотеки" банк предлагает от 4,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых (в ДФО — под 0,1%). При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту банка.

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.

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