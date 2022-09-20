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Банк "Открытие": более 40% жителей Приволжья увеличили расходы на летний отпуск по сравнению с прошлыми годами

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всего 1% опрошенных сообщил, что испытал проблемы с оплатой картами за пределами РФ, а подавляющее большинство респондентов ответили, что отдых прошел без финансовых проблем по несколькими причинам большинство (84%) отдыхало в России, 11% взяли с собой за границу наличные деньги, еще 3% отметили, что без проблем расплачивались картами за передами родины. У большинства (72%) жителей ПФО не изменились планы на летний отпуск из-за внешних и внутренних ограничений. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах".

Чуть меньше половины респондентов из Приволжья (41%) провели летний отпуск дома или на даче. На российских курортах отдохнули 17% опрошенных, еще 15% — в другом регионе России, но не на курортах. За границей провели личные летние каникулы 3% опрошенных. Почти четверть участников опроса не отдыхали летом: больше всего их доля на Дальнем Востоке (30%), меньше всего в столичном регионе (22%).

Две трети жителей ПФО (70% — данный показатель выше среднероссийского почти на 10%) из тех, кто отдыхал летом, потратили на летний отпуск не более 50 тысяч рублей на одного члена семьи. 20% — от 50 до 100 тысяч рублей. У 8% такие расходы составили 100-200 тысяч рублей на человека, и по одному проценту пришлось на траты от 200 до 300 тысяч и 300 тысяч рублей.

У 35% жителей региона (совпадает с общероссийскими показателями) расходы на летний отпуск по сравнению с прошлыми годами не изменились. При этом у 41% они немного или значительно увеличились, а у 24% — уменьшились.

72% респондента из региона сообщили, что внешние ограничения пока никак не повлияли на их отпускные планы или их отсутствие. 9% сообщили, что им пришлось изменить направление поездки, 4% вообще отменили запланированную поездку. 8% потратили больше денег, чем ожидали. 7% пришлось экономить на расходах во время летнего отпуска.

*Опрос проведен банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах" 10–16 сентября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 2000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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