Новикомбанк начинает сотрудничество с Фондом развития промышленности Липецкой области

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, расширяет сотрудничество с Фондом развития промышленности (ФРП). Доступ к льготному финансированию теперь получат предприятия Липецкой области.
Новикомбанк заключил двухстороннее соглашение о сотрудничестве с Государственным фондом развития промышленности Липецкой области. Соглашение подписали глава офиса Новикомбанка в Воронеже Елена Карпович и директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Никитин.
В рамках партнерства с Государственным фондом развития промышленности Новикомбанк поддержит проекты по импортозамещению, цифровизации производства и диверсификации. Он предоставит промышленным предприятиям области займы с использованием механизмов ФРП. При этом кредитное учреждение готово не только оказывать содействие по инвестпроектам предприятий, но и оказывать комплексное информационное сопровождение клиентов и помощь в оформлении грантов от фонда.
Также в рамках сотрудничества Новикомбанк и ФРП займутся поиском перспективных проектов в Липецкой области, которые могут быть за счет совместных программ на льготных условиях. Кроме того, представители промышленных предприятий региона смогут проконсультироваться по линейке доступных банковских продуктов.
"Новикомбанк обладает глубокой экспертизой в финансировании промышленных предприятий, которую мы в полной мере готовы применить при реализации перспективных проектов в Липецкой области. Благодаря льготной поддержке предприятия области смогут успешно реализовать свои проекты в срок, при этом получив возможность направить сэкономленные за счет доступных кредитов средства на развитие бизнеса. В конечном счете цель нашего партнерства с ФРП — помочь промышленным предприятиям повысить скорость вывода на рынок востребованной гражданской продукции. Уверена, что наша кооперация с фондом станет драйвером развития промышленности в регионе", — прокомментировала Елена Карпович.
Напомним, что при участии Новикомбанка в 2021 году российские компании привлекли займы федерального и региональных фондов развития промышленности объемом 1,7 млрд рублей для перспективных проектов с общим бюджетом реализации 3,1 млрд рублей. В рамках этих программ банк оказывает поддержку многим проектам, которые реализуют такие холдинги Госкорпорации Ростех, как "Швабе", "Вертолеты России", "Росэлектроника", концерн "Автоматика", "ОДК".
Соглашение с Липецкой областью продолжает важную совместную работу Новикомбанка с Фондом и руководством регионов. Ранее аналогичные соглашения были подписаны с ФРП Чувашской Республики, Краснодарского края, Хабаровского края, Тамбовской, Нижегородской, Пензенской, Новосибирской, Свердловской, Рязанской, Курской и других областей.
Последние комментарии
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