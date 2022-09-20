Сбер: больше половины кредитов сегменту АПК в Поволжье выданы по госпрограмме МСХ

На начало сентября доля кредитов в Поволжском банке Сбербанка в сегменте агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, выданных по льготной программе Минсельхоза (МСХ), достигла 57,9%. С начала года по данной программе в Поволжье было выдано свыше 24 млрд рублей кредитов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 36,6%.
"Сбербанк уделяет особое внимание поддержке агропромышленного комплекса, который, безусловно, является фокусным для страны. Ключевую роль здесь играет развитие стратегического партнерства банка, бизнеса и государства. В Поволжье в этом году свыше 70% кредитов в сфере АПК выданы по льготным программам, большую долю занимают выдачи по программам Минсельхоза. Убежден, что такая поддержка помогает нашим клиентам уверенно работать на рынке даже в условиях турбулентности", — отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.
Льготное кредитование АПК предусматривает финансирование деятельности в рамках постановления правительства РФ № 1528. В рамках льготного кредитования основной акцент делается на поддержку в финансировании предприятий АПК в период сезонно-полевых работ, а также на приобретение сельхозживотных для формирования основного стада. Помимо льготных программ, Сбербанк также предлагает программы кредитования на покупку сельскохозяйственной техники и проектного финансирования предприятий АПК.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.