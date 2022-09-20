Тольяттиазот заключил договор лизинга на 965 вагонов

Тольяттиазот заключил договор лизинга на 425 вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений и 540 вагонов-цистерн для перевозки аммиака. Соответствующие данные раскрыты на портале "Федресурс". При этом информация о лизингодателе и условиях сделки не раскрывается.
Напомним, в апреле этого года Тольяттиазот сообщил о планах закупки в 2022 г. более 900 новых вагонов для перевозки аммиака дополнительно к имеющимся 702. А в июне предприятие заявило о намерении приобрести до конца 2023 г. более 1100 новых вагонов для перевозки карбамида к имеющимся 750.
Необходимость столь радикального расширения вагонного парка на предприятии объясняли задачами по наращиванию объемов отгрузки производимой продукции на внутреннем рынке, а также планами по расширению производства карбамида.
Также отметим, что из-за проведения специальной военной операции на Украине Тольяттиазот приостановил транзит по аммиакопроводу Тольятти - Одесса, который обеспечивал предприятию 2/3 объема отгрузок аммиака.
Последние комментарии
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.
Наглости хватает судиться.
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие