Тольяттиазот заключил договор лизинга на 965 вагонов

Тольяттиазот заключил договор лизинга на 425 вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений и 540 вагонов-цистерн для перевозки аммиака. Соответствующие данные раскрыты на портале "Федресурс". При этом информация о лизингодателе и условиях сделки не раскрывается.

Напомним, в апреле этого года Тольяттиазот сообщил о планах закупки в 2022 г. более 900 новых вагонов для перевозки аммиака дополнительно к имеющимся 702. А в июне предприятие заявило о намерении приобрести до конца 2023 г. более 1100 новых вагонов для перевозки карбамида к имеющимся 750.

Необходимость столь радикального расширения вагонного парка на предприятии объясняли задачами по наращиванию объемов отгрузки производимой продукции на внутреннем рынке, а также планами по расширению производства карбамида.

Также отметим, что из-за проведения специальной военной операции на Украине Тольяттиазот приостановил транзит по аммиакопроводу Тольятти - Одесса, который обеспечивал предприятию 2/3 объема отгрузок аммиака.