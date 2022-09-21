БК "Самара" подписал Антона Карданахишвили

20-летний разыгрывающий Антон Карданахишвили, уже имеющий опыт выступления за национальную сборную, продолжит карьеру в БК "Самара".

Выступал за юношескую команду МБА (2017/2018), юношескую, молодежную и фарм-команды ЦСКА (2018-2021) и "Нижний Новгород" (2021/2022). Победитель Единой молодежной лиги ВТБ (2021).

Выступал за сборные России различных возрастов. Победитель чемпионата Европы U16, дивизион B (2018). Участник чемпионата Европы U18 (2019).

В составе национальной сборной — участник квалификационного турнира к Олимпийским играм-2020 (2021).

В сезоне-2021/2022 в составе "Нижнего Новгорода" сыграл в 17 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 1,6 очка и делал 0,9 подбора и 1,1 передачи.