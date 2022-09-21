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Клиенты банка "Открытие" смогут вносить в АДМ новые сторублевые банкноты

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" улучшил функционал использования автоматизированных депозитных машин (АДМ). Теперь модели АДМ с покупюрным внесением — самый популярный у клиентов вид таких машин — могут принимать сторублевые банкноты нового образца, которые будут введены в обращение в 2022 году.

Таким образом, клиенты, пользующиеся услугой автоматической онлайн-инкассации через АДМ, теперь могут вносить рублевые банкноты всех видов и номиналов, находящиеся в наличном обращении.

АДМ позволяют компаниям малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям в режиме 24/7 использовать деньги сразу после зачисления и избегать кассовых разрывов. Банк присылает клиенту через SMS персональный код для внесения наличных без использования пластиковых карт. Использование АДМ сокращает трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных в сумки, не нужно оформлять бумажные сопроводительные документы. Еще одно преимущество АДМ — проверка купюр на подлинность в момент их приема от покупателей, так как за счет технологий распознавания автоматизированная депозитная машина обладает максимальной точностью. После внесения денег в АДМ за сохранность купюр отвечает банк.

В отличие от привычной услуги инкассации, онлайн-инкассация в АДМ позволяет компании работать с наличной торговой и агентской выручкой круглосуточно без выхода из торговой точки или офиса продаж, зачислять средства на расчетный счет или специальный банковский счет в режиме онлайн, на 100% исключить риски хранения наличных в кассе компании в ночное время и праздничные дни.

По заказу клиентов банк "Открытие" организует закупку, установку и подключение автоматизированной депозитной машины. Подробнее об условиях пользования АДМ можно узнать на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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