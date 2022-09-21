ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов

ПСБ расширил возможности удаленного обслуживания новых клиентов — теперь получить потребительский кредит можно гораздо быстрее и без визита в офис.
Для этого достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка, предварительное решение о выдаче кредитных средств придет моментально в смс-сообщении на указанный в заявке номер телефона. После этого клиент получит логин и пароль для доступа в мобильное приложение или интернет-банк, где ему достаточно загрузить электронные копии необходимых для получения займа документов.
Банк проверит документы и в случае положительного решения по кредиту клиент может выбрать доставку банковской карты для получения кредитных средств и договора банковского обслуживания. Банк свяжется с будущим заемщиком по указанному в заявке телефону и согласует удобное время и адрес доставки.
После доставки карты заемщик может самостоятельно в мобильном приложении или интернет-банке активировать сумму кредита, одобренную банком.
"ПСБ активно развивает дистанционные каналы обслуживания, чтобы любой житель России мог воспользоваться банковскими услугами в удобном формате, без визита в офис. Расширение возможностей дистанционного обслуживания позволяет нам стать ближе к клиентам и сделать доступнее популярные банковские услуги для еще большего числа жителей российских регионов. Кредит наличными является одним из востребованных розничных продуктов, поэтому мы решили запустить дистанционный формат получения этого продукта. Услуга уже доступна в 32 регионах регионах России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Симферополе и Севастополе. В ближайшее время жители еще 8 российских регионов смогут воспользоваться этим сервисом", — отмечает директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.