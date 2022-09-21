Россельхозбанк оценивает потенциал инвестиций в развитие аквакультуры в 60 млрд рублей

На V международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина заявила о высоком потенциале прироста потребления рыбы в России.
В ближайшее время среднее потребление рыбы в РФ может достичь 24 кг на человека в год, это будет обеспечено в том числе за счёт опережающего роста производства аквакультуры. Такой прогноз на Форуме дал Россельхозбанк.
"Мы уже обеспечены продукцией во многих категориях АПК. Такие же серьезные планы у нас и на рыбопромышленную отрасль. По потенциалу прироста в категории животных белков рыба на российском рынке уступает только индейке. Основной потенциал роста заключён в развитии производства аквакультуры. Мы оцениваем необходимые инвестиции в эту сферу в объеме 60 млрд рублей", — отметила Ирина Жачкина.
Россельхозбанк, выступающий генеральным партнером Форума, заявил о готовности инвестировать в РХК как в крупный, так и в средний и малый бизнес, что позволит развивать производство лососевых, а также осетровых и карповых рыб соответственно.
Форум проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. В мероприятии принимают участие 10 тысяч человек из 40 стран. Ключевая цель Форума — поиск путей для долгосрочного и эффективного использования водных ресурсов с учётом требований по сохранению экологии.
Последние комментарии
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Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.