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Самарская область планирует возить туристов чартерами из Москвы и Екатеринбурга На форуме-выставке "ОТДЫХ Leisure 2022" заключен ряд важных для Самарской области соглашений Самара в 2023 г. получит еще два скоростных "Валдая" Ключевская Сопка: стоимость и нюансы восхождения Новые пляжи, курорты и кемпинги: что ждет туризм в Самарской области в 2023 году

Туризм Общество

Самарская область планирует возить туристов чартерами из Москвы и Екатеринбурга

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область ведет переговоры с компанией "Интурист" о запуске чартерных авиарейсов в Самару из Москвы и Екатеринбурга. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил министр туризма региона Артур Абдрашитов на заседании Общественной палаты по теме развития туризма.

Также министр отметил, что большая часть туроператоров Самарского региона сейчас обратила внимание на въездной туризм. В будущем году, по прогнозам министра, прибыль области от туристической отрасли должна достигнуть 20 млрд рублей. Сейчас эта цифра составляет 9,4 миллиарда.

Для повышения туристической привлекательности региона в 2023 также увеличат частоту рейсов водного транспорта, закупив для этого два новых судна, и проведут благоустройство "Голубого озера" в Сергиевском районе.

На заседании предложили объединить усилия нескольких районов области, чтобы построить ипподром для развития сельского туризма. Для обсуждения вопросов социального и промышленного туризма приняли решение провести еще одно заседание.

Также министр рассказал, что на будущий год Самарская область привлекла 474 млн руб. из федерального бюджета в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Более 215 млн руб. из этих денег по результатам конкурсного отбора получит Сызрань, чтобы изменить туристический центр города.

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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