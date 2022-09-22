Самарская область планирует возить туристов чартерами из Москвы и Екатеринбурга

Самарская область ведет переговоры с компанией "Интурист" о запуске чартерных авиарейсов в Самару из Москвы и Екатеринбурга. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил министр туризма региона Артур Абдрашитов на заседании Общественной палаты по теме развития туризма.

Также министр отметил, что большая часть туроператоров Самарского региона сейчас обратила внимание на въездной туризм. В будущем году, по прогнозам министра, прибыль области от туристической отрасли должна достигнуть 20 млрд рублей. Сейчас эта цифра составляет 9,4 миллиарда.

Для повышения туристической привлекательности региона в 2023 также увеличат частоту рейсов водного транспорта, закупив для этого два новых судна, и проведут благоустройство "Голубого озера" в Сергиевском районе.

На заседании предложили объединить усилия нескольких районов области, чтобы построить ипподром для развития сельского туризма. Для обсуждения вопросов социального и промышленного туризма приняли решение провести еще одно заседание.

Также министр рассказал, что на будущий год Самарская область привлекла 474 млн руб. из федерального бюджета в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Более 215 млн руб. из этих денег по результатам конкурсного отбора получит Сызрань, чтобы изменить туристический центр города.