В МЧС назвали причину пожара в Тольятти, при котором погиб 4-летний ребенок

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Наиболее вероятная причина пожара в доме на ул. Мира, 137 в Тольятти, в результате которого погиб четырехлетний малыш, - неосторожное обращение детей с огнем, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.